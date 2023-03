Miley Cyrus terá sido processada por ‘ex’ após música

O ator Liam Hemsworth terá processado a cantora Miley Cyrus depois de ter sido divulgada a música Flowers. De acordo com o site Ace Showbizz, o protagonista de filmes como The Hunger Games não gostou que a cantora – e ex-mulher -, Miley Cyrus abordasse a antiga vida do casal na mais recente música Flowers.

A artista lançou o tema no dia de anos do ex-companheiro, a 13 de janeiro, e fala sobre a relação e temas como o amor-próprio. A música bateu todos os recordes do Spotify e ficou no primeiro lugar da Billboard por seis semanas. Recorde-se que Miley Cyrus e Chris Hemsworth foram casados durante dez anos.

Elsa Pataky, a mulher do irmão do ator, Chris, já se pronunciou, entretanto, sobre Flowers e o cunhado: “Se alguém deveria falar, deveria ser Liam. Mas acho que ele pode fazer o que quiser”.