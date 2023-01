Milhanas edita novo single ‘Mais que ao Sol’ esta sexta-feira

Milhanas está de volta com o seu segundo single do disco, Mais que Ao Sol que sai até ao final desta semana. O novo tema, composta por Agir e Justjon Mundo, “mistura interpretações modernas do fado com música pop e urbana e transcende não só o tradicional como também o moderno, é o não esquecer do passado com o futuro em mente”, refere o comunicado enviado às redações.

Mais que Ao Sol chega dois anos depois de Lamentos e com a promessa de mais composições a serem lançadas em breve e “nascidas na madrugada”, uma vez que a artista se apresenta como “noctívaga”.

“Apesar de eu não ser fadista, Lamentos foi a primeira canção que escrevi depois do fado querer que eu o conhecesse”, afirmou a artista em comunicado.

A cantora começou a estudar música desde criança: aprendeu a tocar violino e teve aulas de técnica vocal de jazz e música moderna no Musicentro de Lisboa. Fez ainda uma passagem pelo teatro musical.

Recorde-se também que, no ano passado, participou no Festival da Canção, da RTP, com o tema Corpo de Mulher, da autoria de Agir. Mesmo não vencendo, acabaria também por integrar o coro de Maro, que levou Saudade à Eurovisão.

Milhanas tem 20 anos e, apesar das raízes fadistas, a artista diz-se focada em sons da contemporaneidade.