Mimicat: “Chorei durante 15 minutos depois da atuação”

“Foi incrível, chorei 15 minutos depois da atuação, estava numa descarga de adrenalina”, revelou Marisa Mena, Mimicat, após o fim do Festival da Eurovisão e no qual Portugal ficou em 23º lugar, com 59 pontos, e foi vencida pela Suécia

A partir de Liverpool e em direto para as redes sociais, a cantora diz que balanço é “zero de negativo”.

No mesmo vídeo divulgado nas redes sociais, fala antes em “oportunidade de carreira”. “Mostrei a minha música a milhares de pessoas. Experiência zero de negativo. Os lugares pouco me interessavam, o meu objetivo era passar à final e pensei mostrar o que fazemos bem e divertir”, acrescentou, agradecendo ao público português todo o apoio. “Orgulhosos daquilo que fizemos, foi um momento mágico, mas acima de tudo uma conexão muito grande com o nosso país. Os portugueses reconheceram muito o nosso trabalho, obrigada a todos”, afirmou a cantora de Ai Coração.