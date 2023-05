Mimicat leva coração com o nome dos filhos, Nossa Senhora e brincos de Ana Moura

“Quando um enorme coração de Viana se une a dezenas de imagens da Nossa Senhora de Fátima, nasce a essência do colar Ai Coração, uma joia única que a Portugal Jewels desenvolveu para a campanha da Mimicat na Eurovisão”.

Quando Marisa Mena pisar o palco de Liverpool, no Reino Unido, este sábado, 13 de maio, a partir das 20 horas, ela voltará a levar as peças pensadas e concebidas para esta performance. “Pretendia-se uma peça impactante em escala e simbolismo. Era obrigatório cruzar os códigos da joalharia portuguesa com o burlesco da atuação. Mas também era importante que fosse uma peça composta por vários elementos combináveis entre si, para que se renovasse ao longo dos inúmeros momentos de divulgação”, refere o comunicado emitido pela Portugal Jewels.

Segundo a mesma nota, “Mimicat usa também, desde a primeira atuação em Portugal, os brincos pomba vermelhos da coleção da Ana Moura e vários anéis de outras coleções. O vestido é um exclusivo de Dino Alves e o styling foi concebido por Manuel Salvador”.

Quanto ao coração de Viana – uma peça que se pretendia “impactante em escala e simbolismo” – “era obrigatório cruzar os códigos da joalharia portuguesa com o burlesco da atuação. Mas também era importante que fosse uma peça composta por vários elementos combináveis entre si, para que se renovasse ao longo dos inúmeros momentos de divulgação”, refere fonte oficial.

O colar Ai Coração é composto por “um coração de Viana dourado de grande escala e adornado no centro com uma flor de pedras vermelhas onde estão gravados os nomes dos dois filhos de Mimicat, um segundo colar composto por dezenas de imagens douradas de Nossa Senhora de Fátima que se alinham de forma protetora (a final ocorre no dia 13 de maio); um colar de três voltas que mistura pérolas e contas de Viana”, explica o mesmo comunicado.

“Apoiar a tradição da nossa joalharia e divulgá-la pelo mundo é um dos nossos grandes orgulhos e objetivos! Foi com enorme entusiasmo que aceitámos o pedido da Mimicat, para criar uma peça que resumisse um pouco da nossa identidade”, afirma Joana Gomes uma das fundadoras da Portugal Jewels.”