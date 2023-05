Mimicat leva Portugal à final da Eurovisão

Já há festa portuguesa em Liverpool. Mimicat vai estar na final da Eurovisão, no sábado, 13 de maio, com ‘Ai Coração’ e com transmissão em direto na estação pública.

A cantora portuguesa bem pediu para que todos usassem uma peça vermelha para torcer por Portugal. Se sim ou não, certo é que o tema conseguiu, nesta terça-feira à noite, 9 de maio, um acesso direto à última parte do espetáculo.

Os dez países apontados como potenciais finalistas nas casas de apostas conseguiram efetivamente um lugar na derradeira fase do certame, o que teve lugar esta noite de terça-feira.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Festival da Canção (@festivaldacancao.rtp)

Portugal junta-se à Croácia, Moldova, Suiça, Finlândia, Chéquia, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega na final de sábado, à qual se juntarão os dez finalistas apurados na quinta-feira, na segunda semifinal que será transmitida em diferido na RTP1 e em direto na RTP.pt.

A última fase contará também com a entrada direta dos participantes da Ucrânia – que venceram a edição do ano passado -, Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Itália.