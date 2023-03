Mimicat. O que deve saber sobre a vencedora do Festival da Canção 2023

Nascida em Coimbra, em 1985, Mimicat é o alter-ego de Marisa Isabel Lopes Mena. Na noite de sábado, 11 de março, e após uma disputa renhida com o tema de Edmundo Inácio, a cantora e compositora arrancou a vitória. A artista de 38 anos reuniu 24 pontos do público, depois de, entre o júri, A Festa de Edmundo Inácio e a artista terem reunido 12 pontos. O tema do antigo concorrente do The Voice Portugal ficou em segundo lugar na geral, com 22 pontos.

O tema vencedor vai agora a Liverpool, Inglaterra, no próximo mês de maio disputar uma das semifinais do Festival da Eurovisão, dia 9. A grande final realiza-se a 13 de maio. A Ucrânia, recorde-se, ganhou em Turim, mas a guerra com a Rússia impede a realização do evento no país.

Na reação à vitória, Mimicat afirmou: “É por todos os underdogs que andam aí a cantar para terem uma oportunidade, há séculos, e não conseguem. Obrigada a toda a gente que se identificou com a minha canção e que votou”. “Eu sou uma underdog. Venho de um registo em que não há público. Ninguém sabia quem eu era e, quando apresentei esta canção, foi por todos nós”, acrescentou.

Mimicat gravou o primeiro disco ainda aos 9 anos de idade, mas o alter-ego só nasceria em 2014 quando lançou o trabalho intitulado For You e sob o pseudónimo. Foi também vocalista e compositora da banda The Casino Royal, projeto de Pedro Janela.

Três anos depois voltaria a editar novo álbum, Back in Town e em 2019, surge a primeira canção em português Até ao fim. Um tema que seria uma homenagem aos 50 anos do amor dos pais e que compôs durante a gravidez do seu primeiro filho.

Já em 2021, mantendo sempre uma profissão a par da música e já depois de ter sido mãe, voltaria às composições. No ano passado lançou o tema Mundo ao Contrário.

Dona de uma voz pop-soul, Marisa Mena tem como inspiração os grandes timbres da música negra.

A noite da final do Festival da Canção, a 11 de março, foi conduzida por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, com Inês Lopes Gonçalves e Wandon Lisboa na “greenroom”, onde estavam os concorrentes e o “staff” de apoio, começou com uma atuação dos Jesus Quisto, em “playback”. A banda da série da RTP1 “Por do Sol” atuou com o coro de Santo Amaro de Oeiras e um quarteto de cordas e muitos telespectadores pediram nas redes sociais do primeiro canal que os Jesus Quisto participassem mesmo no Festival da Canção.

O evento ficou ainda marcado pelo regresso do vencedor da Eurovisão Salvador Sobral, que interpretou um medley dos Beatles, Maro, que representou Portugal no ano passado em Turim – e reuniu 25 concorrentes do ano passado para cantar Saudade -, e David Fonseca, que cantou vários temas nascidos em Liverpool.