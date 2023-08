Mochilas para miúdos e graúdos: Veja as sugestões a partir de 33€

As férias ainda não acabaram, mas, como tudo o que é bom chega ao fim, começa a ser altura de preparar mais um ano escolar. Setembro é sinónimo de recomeços e, nem sempre, esses recomeços abrangem só os mais novos. Muitos ingressam no ensino superior e outros entram no mercado de trabalho.

Por esse motivo, o Delas.pt reuniu algumas sugestões de mochilas para miúdos e graúdos. Coloridas ou mais neutras, o importante é fazer investimentos conscientes. Confira as opções abaixo.

Mochila ‘City Pack S’, na About You, 99,90€ Mochila ‘Lisbon’, na About You, 57,90€ Padded Eastpack, no Continente, 39,99€ Vans Old Skool Check, na Fuxia, 41,95€ Mochila Kanken, no El Corte Inglés, 100€ Mochila Adicolor, na Adidas, 33€ Mochila Velina de Cetim, na Guess, antes 145€ depois 72,50€ Recycled Business Backpack, na Calvin Klein, antes 159,90€ depois 79€