Modelo partilha momento de amamentação nos bastidores da Schiaparelli

Já desfilou para a Calvin Klein, Missouni, Maison Margiela e, com vasto currículo, Maggie Maurer, de 32 anos, foi um dos rostos da coleção da Schiaparelli, apresentada esta semana em Paris e que causou polémica.

Mas se a passerelle foi palco de controvérsia, o mesmo não aconteceu nos bastidores e com a manequim que surgiu com o rosto integralmente pintado de dourado.

Maggie usou as redes sociais para mostrar um momento de bastidores do desfile de alta costura da Semana da Moda de Paris onde se mostra a amamentar a filha Nora Jane e já irrepreensivelmente maquilhada para a passagem do modelo.

Nos comentários, os seguidores saúdam o lado “Working mamma” e outros destacam a beleza da foto num mundo onde ser mãe nem sempre é fácil. Uma seguidora sublinha até que teria preferido ter visto maia difusão desta imagem do que o burburinho em torno da polémica com as cabeças de leão, leopardo e lobo.