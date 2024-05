Morreu Alice Munro. Escritora tinha 92 anos

A escritora canadiana Alice Munro, que se destacou como contista, vencedora do Prémio Nobel da Literatura em 2013, morreu aos 92 anos, hoje o jornal de Toronto The Globe and Mail, que cita fontes familiares.

Alice Munro foi uma escritora que se afirmou literariamente ao abordar nos seus escritos temas como a escuridão e o desejo na vida quotidiana, tendo sido também distinguida com o Prémio Man Booker Internacional em 2009.

A escritora, que ficou conhecida como a Tchekhov canadiana, morreu depois de ter sofrido de demência durante mais de uma década. Apelidada de “mestre do conto contemporâneo”, Alice Munro morreu na segunda-feira à noite, 13 de maio, na sua casa, em Ontário, revelou a família da escritora, adiantando que os preparativos para o funeral estão pendentes.

Quando venceu o Prémio Nobel da Literatura (o primeiro para o Canadá), a academia destacou que os contos de Alice Munro focam “a fragilidade da condição humana”, e elogiou a “narrativa afinada” da escritora, “que se caracteriza pela clareza e pelo realismo psicológico”, definindo-a como “mestre do conto contemporâneo”.

As suas histórias passam-se frequentemente em pequenas localidades, onde a luta por uma existência socialmente aceitável muitas vezes resulta em relações tensas e conflitos morais – problemas que resultam de diferenças geracionais e ambições de vida que colidem.

Os seus textos descrevem frequentemente eventos do dia-a-dia, mas decisivos, “verdadeiras epifanias que iluminam a história e deixam questões existenciais aparecer num relâmpago”, considerou ainda a academia.

A sua obra está editada em Portugal pela Relógio d’Água, que publicou títulos como O Amor de uma boa mulher, A vista de Castle Rock, O progresso do amor, Vidas de raparigas e mulheres ou Amada vida, entre outros.

Alice Munro nasceu a 10 de julho de 1931 em Wingham, na província canadiana de Ontário. A mãe era professora e o pai era criador de raposas.

Após terminar o liceu, começou a estudar jornalismo e inglês na Universidade de Western Ontario, mas interrompeu os estudos quando se casou, em 1951. Juntamente com o marido, estabeleceu-se em Victoria, em British Columbia, onde o casal abriu uma livraria.

Apesar de ter começado a escrever histórias quando ainda era adolescente, só publicou o seu primeiro livro em 1968, a coleção de contos Dance of the Happy Shades (Dança das Sombras Felizes), que recebeu uma atenção considerável no Canadá.

Munro é sobretudo conhecida pelos seus contos e publicou muitas coleções ao longo dos anos.

