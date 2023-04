Morreu guitarrista dos ABBA. Wellander tinha 70 anos

Foi elemento integrante dos principais álbuns dos suecos ABBA, nas décadas de 70 e 80 do século passado, e também integrou tours da banda protagonizada por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, and Anni-Frid Lyngstad.

O músico e guitarrista Lasse Wellander morreu aos 70 anos vítima de cancro, doença da qual padecia. Wellander morreu na sexta-feira passada, 7 de abril, “rodeado pela família”, como anunciou a família em comunicado nas redes sociais.

Os filhos do músico lembraram que “é com indescritível tristeza que temos de anunciar que o nosso amado Lasse morreu”. “Lasse adoeceu recentemente com o que se revelou ser um cancro, que se tinha espalhado, e no início da Sexta-feira Santa, morreu rodeado pelos seus entes queridos” refere a nota Facebook subscrita pelos filhos do guitarrista Lena, Ludvig e Andréas.