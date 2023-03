Morreu José Duarte, um dos maiores divulgadores do Jazz em Portugal

Quem não se lembra do jingle “um, dois, três, quatro… cinco minutos de Jazz” que se ouvia na rádio há décadas? Um dos maiores mentores e divulgadores deste género musical, José Duarte, morreu nesta madrugada de quinta-feira, 30 de março, aos 84 anos.

Autor do programa de rádio mais antigo de Portugal, José Duarte era a voz de Cinco Minutos de Jazz, na Antena 1, que teve a primeira emissão na Rádio Renascença, a 21 de fevereiro 1966. O programa conheceu uma interrupção após o 25 de Abril, mas regressaria à rádio – então à Comercial – nos anos 80 e até 1993, quando se mudou para a emissora pública, a Antena 1. A propósito dos 50 anos do formato radiofónico, José Duarte deu uma entrevista ao Delas.pt, que pode reler aqui, e considerava que “em Portugal, as mulheres são ainda jovens e apaixonadas pelo jazz”.

Um país ao qual não poupava críticas e que acusava de surdez face à música e ao Jazz em particular. ” Sou radical, mas, para agradar a senhoras e meninas, digo-vos que falta audição… É da prática que chegam as ideias justas disse Mao. Falta ouvir muito mais jazz em casa, na televisão, na rádio e falta aprendê-lo e usá-lo. Em Portugal – hoje então! -, o jazz é ignorado, desprezado pelos media”, clamava nessa mesma entrevista que deu por escrito ao Delas.pt.

À parte deste formato, José Duarte foi voz e rosto de conteúdos como A Menina Dança?, À Volta da Meia-Noite e A Grande Música Negra, tendo também passado pela televisão. Na RTP2 assinou formatos como Outras Músicas, entre 1990 e 1993, e, já em 2001, conduziu Jazz a Preto e Branco. Há nove anos, em 2014, ganhou o Prémio Autores da SPA para Melhor Programa de Rádio. José Duarte foi ainda condecorado com Medalha de Mérito Cultural e o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito.

Numa nota emitida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é destacada a “militância e entusiasmo inimitáveis”. “Em sucessivos programas e rubricas de rádio e televisão, mas também enquanto professor, conferencista, divulgador, dinamizador, José Duarte marcou decisivamente a receção portuguesa das “outras músicas”, lê-se na nota que endereça pêsames à família.