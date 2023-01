Morreu Lisa Marie Presley, filha do “Rei do Rock”

Lisa Marie Presley, a única filha de Elvis Presley, morreu aos 54 anos, depois de ter sido hospitalizada devido a uma paragem cardiorrespiratória.

A notícia foi confirmada pela mãe da também cantora, Priscilla Presley, esta quinta-feira, 12 de janeiro.

“Ela era a mulher mais apaixonada, forte e amorosa que já conheci”, disse ainda no comunicado.

A filha do “Rei do Rock” foi reanimada na sua casa em Calabasas, na Califórnia, Estados Unidos, por paramédicos, dois dias depois de ter assistido aos Globos de Ouro, referiu a imprensa norte-americana.

Já o site TMZ revelou que os profissionais de socorro realizaram a reanimação cardiorrespiratória e conseguiram recuperar o pulso de Lisa antes de a transportarem para um hospital de Los Angeles. A publicação adiantou ainda que a filha de Elvis Presley foi colocada em coma artificial, com suporte de vida.

Lisa Marie Presley deixa quatro filhos, incluindo a atriz e cineasta Riley Keough, e foi casada quatro vezes, uma delas com Michael Jackson e outra com Nicholas Cage.

Seguindo as pisadas do pai, Lisa Marie Presley lançou o seu primeiro álbum, “To Whom it May Concern”, em 2003, seguindo-se mais dois trabalhos, o último em 2012.

De recordar que a cantora era a única herdeira de Elvis e que controlou o seu legado até 2005, época em que vendeu uma participação minoritária no controlo intelectual do artista a uma empresa de investimento. Contudo, manteve o controlo da propriedade do pai, Graceland, em Memphis, no Tennessee.