Morreu o designer de moda Manuel Alves. Recorde momentos do estilista

O universo da moda nacional está de luto. Manuel Alves, da dupla de criativos Alves/Gonçalves, morreu e são múltiplas as mensagens de pesar pelo desaparecimento do estilista que, a par de José Manuel Gonçalves, vestiu alguns dos mais célebres rostos nacionais e reescreveu a moda portuguesa dentro e fora de portas.

O estilista estava internado no Hospital da Luz e morreu esta terça-feira, 14 de maio, vítima de cancro, como adiantaram amigos do designer à agência Lusa. O velório deverá ser na quarta-feira, 15 de maio, na capela das Amoreiras, em Lisboa.

Recentemente, Alves e Gonçalves foram responsáveis pelos vários looks de Filomena Cautela na Eurovisão, quando o certame decorreu em Portugal, em 2018.

Com ateliê e duas lojas no Bairro Alto em Lisboa, formadas desde 1984 em dupla com José Manuel Gonçalves, um ano depois os designers apresentavam-se para as primeiras propostas sem nunca mais saírem da ribalta da moda masculina e feminina. Nesta, destaque para a exuberância, a classe, as transparências e a provocação fizeram de Alves/Gonçalves uma marca incontornável na moda nacional, com apresentação regular de coleções dentro e fora dos certames do setor.

Juntos assinaram a imagem da grande parte dos rostos nacionais entre eles Alexandra Lencastre ou Bárbara Guimarães, mas também foram responsáveis por imagens de marcas ao desenharem uniformes para empresas como a Vodafone e a TAP, assim como figurinos para cinema, teatro e bailado.

Natural de Montalegre, Manuel Alves formou-se em Gestão e chegou a dar aulas no liceu de Leiria e no liceu de Famalicão. Mas o caminho levá-lo-ia pela moda, onde também lecionou: aqui na cadeira de Design de Moda, a par de Gonçalves, como docente convidado na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, entre 1991 e 2013. Juntos receberam o Globo de Ouro Personalidade de Moda.