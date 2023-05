Morreu Rita Lee, aos 75 anos. Recorde a rainha do rock brasileiro em imagens

A cantora brasileira Rita Lee, conhecida como a rainha do rock brasileiro, morreu na noite passada, na segunda-feira, 8 de maio, em São Paulo, aos 75 anos, segundo informações publicadas pela família num breve comunicado nas redes sociais da cantora.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, na sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem [segunda-feira], cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, diz o texto divulgado na conta da cantora no Instagram.

Rita Lee tinha sido diagnosticada em 2021 com um cancro no pulmão, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. O velório da cantora, que é um dos ícones da música brasileira, será aberto ao público, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, esta quarta-feira, 10 de maio.

“De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimónia será particular. Neste momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos”, concluiu a mensagem.

Recorde-se que, em fevereiro, o estado de saúde da cantora era “extremamente delicado”. Rita Lee estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no Brasil, desde a madrugada de sexta-feira, 24 de fevereiro.

No Instagram, o marido da também compositora e escritora, Roberto de Carvalho, pediu, na ocasião, “privacidade” para este momento e agradeceu o apoio em nome da família. “Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internamentos para exames e avaliações podem ser necessárias”.

CB com LUSA