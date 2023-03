Fundador do grupo Delta Cafés e comendador morreu, este domingo, 19 de março. Rui Nabeiro tinha 91 anos e estava hospitalizado no hospital da Luz, em Lisboa, com uma doença respiratória grave.

“É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés”, refere um comunicado enviado pelo grupo.

Rui Nabeiro nasceu em Campo Maior, no Alentejo, a 28 de março de 1931.