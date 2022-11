Muita confusão à mesa? Há quem fuja e vá de férias no Natal

Um estudo da Apple Vacations, conduzido pela One Poll, com dois mil inquiridos apurou que três em cada cinco pessoas prefere viajar e aproveitar para descansar do que estar a juntar-se aos familiares nas férias para ficarem stressados.

Este ano, a geração Z é a que mais deverá tirar a temporada inteira e passar os dias a viajar sem ver a família. Já os “milenials” aproveitarão apenas uma semana ou um pouco mais do que isso.

Entre o grupo que visita os familiares nas férias, 38% de pessoas consideram a experiência difícil porque têm de lidar com aeroportos cheios, voos atrasados, cancelados ou porque se esquecem de alguma coisa em casa dos familiares.

Por isso, 35% de indivíduos do grupo que visita a família prefere levar uma mala com pouca coisa, como calças de ganga e e t-shirts, 28% prefere ficar na moda e 27% escolhe uma opção elegante.