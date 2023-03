Mulheres emitem menos gases de estufa do que os homens, afirma ecomista francesa

“Há estudos que mostram as disparidades de género nos comportamentos responsáveis pela origem das emissões de gases de efeito estufa e nas consequências das mudanças climáticas“, refere economista do Banco de França. Oriane Wegner admite, no entanto, que mais do que o género, o nível de rendimento exerce “um papel mais importante”, assim como o local de residência – urbano ou rural.

Na notícia avançada pelo jornal francês Libération, a especialista em economia climática sustenta a sua tese num estudo sueco de 2021 que diz que as tendências de consumo dos homens “causam em média 16% mais gases de efeito estufa” do que as das mulheres.

Os homens comem mais carne do que as mulheres (67% dos franceses vegetarianos são mulheres), usam mais o carro e gastam mais em bens de consumo. “Eles são mais suscetíveis a viajar de férias para destinos mais distantes e a fazê-lo de carro”, disse Wegner à AFP. Da mesma forma, “as emissões de CO2 vinculadas ao avião são um pouco maiores no caso dos homens”, acrescentou.

“Do lado das mulheres, observam-se gastos em bens e serviços com menores níveis de emissões, como cuidados e saúde”, especificou a economista. Em 2021, os homens solteiros emitiram, em média, dez toneladas de gases de efeito estufa, o que contrasta com pouco mais de oito toneladas para as mulheres solteiras, apesar de seu gasto ser “apenas 2%” superior ao dessas mulheres. Ao mesmo tempo, as consequências são desiguais.

Em território português, o estudo de 2021 The Green Revolution estima que as mulheres representem 60% da comunidade que não ingere carne, sendo que uma em cada sete pessoas do sexo feminino se considera veggie.

Segundo estudos da ONU citados por Wegner, 80% das pessoas que tiveram que deixar suas casas devido a eventos climáticos extremos são mulheres.”As políticas públicas nacionais e os marcos de atuação internacional seriam mais efetivos se as interações entre género e meio ambiente fossem levadas em conta para reforçar a eficácia”, conclui a autora do artigo.

Com AFP