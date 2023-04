A discrepância de idades dentro de um casal ainda é mal percecionada e aceite aos olhos da sociedade. Para descobrir se eram felizes nos seus relacionamentos, o pesquisador do Instituto Kinsey da Universidade de Indiana e sexólogo, Justin Lehmiller, efetuou um estudo.

“As mulheres que eram mais de dez anos mais velhas que os parceiros eram na verdade as mais satisfeitas nos seus relacionamentos em comparação com mulheres que eram mais jovens que os seus parceiros, bem como mulheres cujos parceiros tinham idade próxima“, constatou o psicólogo.

Segundo o autor da investigação, as mulheres mais velhas que os companheiros são mais felizes, uma vez que ao sê-lo, podem deslocar “a dinâmica de poder para uma maior igualdade” dentro do casal. “Sabemos por muitas pesquisas que mais igualdade em um relacionamento tende a tornar os casais mais felizes, por isso talvez essa combinação seja apenas mais equitativa”, afirmou Lehmiller, que clarifica que mesmo a forte resistência social que esses casais possam encontrar não os impede de “desenvolverem relacionamentos fortes e satisfatórios”.

A pesquisa contou com uma amostra de 200 mulheres heterossexuais em casais, divididos em três grupos. No primeiro, as mulheres eram as mais velhas da relação, com uma diferença média de idade de 22 anos. No segundo, as mulheres eram as mais novas, com uma diferença de idade em torno de 17 anos. No terceiro e último, os cônjuges apresentavam uma diferença de idade de 3 anos em média.