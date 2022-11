Já há vidoclipe do hino dos Jesus Quisto de apoio à seleção. E pode vê-lo aqui

O concerto vai acontecer esta sexta-feira, 18 de novembro, num autocarro que vai percorrer as ruas de Lisboa, durante a parte da manhã. Mas antes de se apresentar para ver, pode começar já a aprender a letra e a ver o videoclipe do hino que pretende apoiar a seleção nacional no Mundial do Catar, que arranca a 20 de novembro.

A música Portugals (Let’s Win the Victories) Portugals (Vamos Vencer Vitórias) é uma adaptação de um tema que a banda nascida na série da RTP1 Por-do-Sol tinha já cantado, mas agora com algumas alterações.

Um tema que já está disponível em formato de vídeo, pode ser visto na plataforma da RTP Play.

A apresentação da música de apoio à equipa das Quinas no Catar terá lugar na sexta-feira, 18, cumprindo uma tradição recente – e inultrapassável – no futebol nacional: o autocarro.

A banda vai passar pela Avenida de Roma. Instituto Superior Técnico, Avenida Almirante Reis, Martim Moniz, Rossio, Chiado, Restauradores (às 09.45 horas), Avenida da Liberdade, Marquês de Pombal, Saldanha, Entrecampos, Cidade Universitária (pelas 11 horas), Campo Grande e fim na Avenida Marechal Gomes da Costa, sede da RTP

Neste videoclipe estão, entre outros elementos da produção, “Diogo” (Cristóvão Campos), “Jimmy” (André Pardal), “Vera” (Madalena Almeida) e “Lourenço” (Diogo Amaral).