Mundial Catar. Shakira na abertura, Dua Lipa recusa por duas razões

Tudo aponta para que Shakira se apresente na cerimónia inaugural do já polémico Mundial de Futebol no Catar, que arranca a 20 de novembro. A confirmar-se, será um regresso da cantora colombiana a um palco que já lhe é bastante familiar uma vez que se apresentou no encerramento do Mundial de 2006, na Alemanha, na abertura do de África do Sul de 2010 com Waka Waka, uma passagem ao lado de Carlinhos Brown, no Brasil de 2014, e agora em 2022.

Mas se a estrela da música – recém-separada de Gerard Piqué, e que conheceu no Mundial de África do Sul – já estará definida como cabeça de cartaz, ainda que nenhuma das partes tenha confirmado, ela não estará sozinha. O grupo sul-coerano BTS e Junh Kook estão entre as estrelas da cerimónia inaugural que arranca no dia em que a seleção da casa enfrenta a do Equador.

Shakira, de 45 anos, permanece em silêncio sobre o espetáculo, mas Dua Lipa, de 27 anos, não. Esta cantora britânica revelou ter declinado o convite e a razão prende-se com direitos das mulheres e da comunidade LGBTIQ+. A recusa em participar no torneio ou mesmo visitar o país foi avançada muito recentemente pela cantora que ‘encerrou’ a Champions League, em Kiev, em 2018.

“Vou apoiar a Inglaterra de longe e estou ansiosa por visitar o Catar quando o país cumprir as promessas de garantir os direitos humanos que fez no dia em que aceitou receber a Taça do Mundo”, justificou.

E prosseguiu: “No Catar, as mulheres continuam submetidas e protegidas pelos homens – aos quais devem pedir permissão para estudar, casar ou trabalhar – e a homossexualidade é proibida.”