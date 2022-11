Música no banho, espelhos em casa e mais três dicas de poupança

A gestão hábil e ponderada do orçamento familiar mensal é mais do que obrigatório em tempos de contenção financeira. A esta junta-se a atenção que deve ser dada às luzes que habitualmente deixamos acesas atrás de nós. Mas existem mais dicas que podem promover a poupança e que podem envolver, a um mesmo tempo, entretenimento e até boa disposição.

Ter música para cronometrar tarefas e gastos ou mudar a decoração da casa para promover melhor aproveitamento energético são algumas das propostas deixadas pelo comparador de energia Selectra.

Comece a preparar playlists e a mudar os seus hábitos. A fatura final vai agradecer.

Música no banho: “Antes de tomar duche, escolha uma playlist com duração de cerca de cinco minutos e utilize-a como cronómetro para não ficar mais tempo no duche do que aquilo que realmente necessita”, recomenda fonte oficial da plataforma.

Poupança na cozinha: Ela pode ser posta em marcha em várias frentes, desde a boa utilização do fogão e do frigorífico, passando pela gestão da despena. Matéria a que deve juntar mais esta: “o lugar dessas sobras não deve ser no lixo, já que pode sempre aproveitar para levar como marmita para o trabalho ou aproveitá-las para fazer outra receita diferente durante a semana”, refere a mesma nota.

Decoração mais económica: Não se trata tanto de poupar nos móveis e adereços, mas antes nas escolhas certas. “Pintar as paredes com cores claras e utilizar espelhos perto das janelas fazem com que a luz natural seja mais facilmente refletida por todo o espaço, o que lhe permitirá obter assim um espaço mais luminoso, sem ter de gastar mais por isso”, acrescenta fonte oficial do comparador. Os tapetes podem também dar uma ajuda a esta conservação térmica e a manter os pés mais quentes e mais distantes de aquecedores ligados à potência máxima.

Recolha de água da chuva: Reuna bacias, baldes e outras soluções – ou aproveite tanques ou cisternas, se os tiver – para recolher a pluviosidade da época. Afinal, falamos de água indicada para “utilizar como descarga de autoclismo, regar as plantas ou lavar o carro”, lê-se no comunicado da Selectra.

Aposte na tecnologia: das apps para gerir melhor o salário às soluções telecomandadas para ligar e desligar aparelhos domésticos, são múltiplas as funções de poupança. Eis mais umas quantas: “As tomadas inteligentes, sensores de presença, fecho automático de janelas e medidores de consumo são exemplos de sistemas de domótica que servem como gestores dos eletrodomésticos e permitem fazer uma gestão do consumo de energia através de um painel de controlo, como o seu smartphone por exemplo”, acrescenta.