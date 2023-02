Na reta final da gravidez, Cláudia Raia posa nua aos 56 anos

“Não há nada superior ao amor”. É com esta frase com a atriz Cláudia Raia legenda a sessão de fotografias nas quais mostra os últimos momentos da gestação do bebé que espera, aos 56 anos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

A atriz brasileira e Jarbas Homem de Mello, de 53 anos, anunciaram que iam ser pais em setembro de forma original. O casal partilhou um vídeo nas redes sociais a fazer sapateado para revelar a paternidade.

De notar que Cláudia Raia é ainda mãe de Enzo, de 25 anos, e de Sophia, de 19 anos, frutos do casamento que manteve com o ator Edson Celulari.

Rosto das novelas e de produções televisivas, Cláudia Raia tem mostrado abundantemente a sua incrível forma física durante a gravidez, mostrando que bem-estar e exercício são – não havendo contraindicação médica – absolutamente compatíveis.