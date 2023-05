Na roupa e nos acessórios, o holográfico já é tendência

Hailey Bieber é, em parte, grande responsável pela tendência do holográfico. As unhas holográficas da mulher de Justin Bieber correram a internet e inspiraram milhares de pessoas.

A verdade é que a tendência se alastrou e consolidou com a chegada do filme A Pequena Sereia, protagonizado por Halle Bailey, e que se estreia a 25 de maio nas salas de cinema.

Agora, os reflexos metálicos coloridos já não existem apenas nas unhas, mas também nas roupas, nos sapatos e nos acessórios.

O importante é que seja refletor, confortável e acompanhe a moda. A Delas.pt reuniu algumas peças-chave holográficas para abrilhantar o seu armário.

Camisola Bella x About You, na About You, 29,90€

Sapato pump de salto com efeito holográfico, na Seaside, 19,99€

Top bondeau com lantejoulas, na Parfois, 17,99€

ASYOU micro mini skirt co-ord in holographic silver, na Asos, 20,95€

ASOS DESIGN patchwork metallic leather mini skirt, na Asos, 44,99€

Bolsa de maquilhagem holográfica Bhina, na Amazon, 15,24€

Mala miniatura, na H&M, 29,99€

Vestido de lantejoulas, na H&M, 39,99€

Vestido mini alças brilho, na Bershka, 29,99€

Mala shopper holográfica, na Parfois, 29,99€

Casaco cropped holográfico, na Parfois, 35,99€

Mala de mão holográfica, na Parfois, 17,99€