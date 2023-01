Namorada de Piqué Clara Chia assistida de urgência por ataque de ansiedade

Em poucos meses, Clara Chia deixou o anonimato e tornou-se tema mundial ao tornar-se namorada do futebolista Gerard Piqué. Uma revelação que acabaria por a colocar sob perseguição por ser apontada mundialmente com a agente da traição do jogador com Shakira, agora imortalizada numa canção ouvida por milhares de milhões.

Esta realidade tem levado a nova companheira a ficar fechada em casa, a teletrabalhar e, agora, a ser assistida de urgência devido a uma crise de ansiedade.

A informação foi avançada pelas jornalistas Lorena Vázquez y Laura Fa, no podcast ‘Las Mamarazzis’. De acordo com as repórteres, Chia teve de ser acudida pela equipa de urgências do hospital catalão, o Quirónsalud. “A pressão é tanta após a publicação do tema de Shakira e Bizarrap que ela está a pagar a fatura”, afirmaram numa alusão à palavra usada pela cantora colombiana na música.

Uma outra jornalista, Emma Garcia, revelou que Clara Chia “tem estado em casa dos pais nos últimos oito dias” e que “precisava deste refúgio porque o seu estado anímico não é bom”, justificou. “Não é fácil ser uma rapariga de 23 anos e estar na boca de todos não só em Espanha, mas no mundo inteiro”, acrescentou.

Recorde-se que o futebolista assumiu formalmente a sua relação com Clara Chia a 26 de janeiro através da publicação de uma imagem de ambos nas suas redes sociais.