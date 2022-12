Não falar de emoções arrisca mesmo ser um problema de saúde

Chama-se alexitimia e trata-se da falta de palavras para descrever as emoções, conduzindo a uma uma grande dificuldade em reconhecer e descrever sentimentos.

As pessoas que sofrem deste problema de saúde têm características como alguma falta de capacidade de se expressar por mímica ou de forma gestual sobre sentimentos ou emoções.

Encontram várias dificuldades em entender as emoções dos outros, fraca capacidade de introspeção, níveis de criatividade muito baixos e um discurso lento e monótono.

Pode também deparar-se com uma pessoa com personalidade forte, com maior tendência para resolver os problemas com ações e um grau elevado de conformidade social.

Quem sofre deste problema apresenta um estilo de pensamento virado para o concreto e para o exterior, procurando relacionamentos úteis, pragmáticos e superficiais.