Nem cartazes grandes, nem muletas sem atestado e mais 15 objetos proibidos para os concertos de Taylor Swift

Se é para dar nas vistas, brilhe com as lantejoulas porque cartazes acima de tamanho A3 ou peças de roupa que impeçam os outros de assistirem ao concerto vão mesmo ficar à porta do Estádio da Luz a partir das 16 horas – momento de abertura das portas – na sexta, 24 de maio, e no sábado, 25.

Mas antes de seguirmos para os objetos interditos, publicados esta segunda-feira, 20 de maio, na conta ‘Taylor Swift Portugal da rede X, antigo Twitter, é recomendado aos fãs que levem “garrafas de água até 50 cl que não sejam de vidro ou metal” e até podem levar comida. “Obviamente, têm de ter bom senso não apareçam lá com uma feijoada… levem barrinhas de cereais, por exemplo, coisas leves”, lê-se na referida conta.

Esperando-se longas filas no acesso ao estádio, é sempre importante lembrar que os espectadores devem levar protetor solar, óculos de sol, chapéu e um agasalho para a noite.

Veja abaixo a lista:

Capacetes

Cartazes maiores que A3

Muletas sem atestado médico

Objetos móveis e itens de mobilidade

Aerossóis, perfumes e fumaça

Qualquer bebida alcoólica

Mochilas acima de 10L e malas

Artigos sonoros

Cabo de selfie

Guarda-chuvas/Bastões de guarda-chuvas com pontas de metal

Objetos perigosos

Qualquer recipiente de vidro, metal ou com capacidade maior que 50 CL

Fogo de artificio, sinalizadores de emergência, ponteiros de incêndio e similares

Fantasias ou objetos pessoais que possam impedir a visão das pessoas ao seu redor

Laptops, tablets, leitores digitais ou iPads

Proibido uso de equipamento profissional de filmagem

O uso de drone ou outro veículo não tripulado sobre ou em redor do Estádio da Luz pode resultar na confiscação de tal e/ou sujeito o proprietário a sanção ou prisão