Nem nas férias a desigualdade de género… tira férias

Com julho à porta começam as férias para a maior parte das famílias, ainda que o tempo não esteja convidativo. Contudo, o descanso quando nasce não é para todos em igualdade, em casa, perpetuando uma prática já bem conhecida que acontece durante o ano. Da organização das atividades, aos planos das férias, das malas às refeições em tempo de repouso, continua a caber-lhes a elas a maioria das tarefas.

Segundo um estudo francês de julho 2022, 2/3 das mulheres inquiridas (66%) dizem ter trabalho bem mais do que o parceiro na preparação deste período e mais de metade diz ter escolhido os alojamentos sozinha, valor que compara com pouco mais de ¼ dos homens (26%) entrevistados.

Mas a desigualdade estica-se pelas férias adentro, com o estudo do centro de estatísticas nacional, Ifop, a revelar que 54% das mulheres refeições neste período face a 24% dos companheiros. Valores que crescem ainda mais quando se trata de tarefas, mimetizando o que se passa no lar: quase oito em cada dez entrevistadas (78%) revelaram serem elas a preparar as malas e ¾ ( 75%) lavaram a roupa.

Há, porém, uma tarefa que eles fazem mais do que elas: conduzir, na proporção de 58 para 18%, respetivamente. Valores que não chegam para equilibrar as contas, gerando discussões. Conclui o mesmo estudo que 41% das mulheres embateram com o companheiro por falta de ajuda em tempo de férias.

Este inquérito auscultou 1.099 pessoas em casais, com 18 anos e mais, a partir de uma amostra de 1.503 pessoas, representativa da população francesa.