Neste novo espaço vai poder lavar o cabelo deitada

O hairstylist de personalidades da televisão e cinema como Daniela Melchior, Helena Isabel ou Liliana Santos tem nova morada e novas propostas. O cabeleireiro Cláudio Pacheco mantém-se no baixa lisboeta, num espaço mais amplo, com jardim e um SPA para a cabeça, “onde é possível lavar o cabelo deitado”, com recurso à “tecnologia de micro mist” e “uma cascata de água que promove o relaxamento do cliente”, refere o comunicado enviado às redações.

“Somar a estas novidades, o Chiado Studio terá agora o serviço de manicure”, acrescenta a mesma nota.

Apesar de a nova morada ser agora na Rua Duques de Bragança, o cabeleireiro garante manter o compromisso ambiental em marcha. “O espaço continua a implementar práticas ecológicas, como a deposição seletiva e reciclagem de resíduos, utilização de equipamentos elétricos de baixo consumo e um sistema de poupança de água que permite reduzir os consumos até 69%. O salão mantém também a parceria com uma ONG à qual doa resíduos de cabelo para a produção de mantas que absorvem produtos petrolíferos no oceano. Neste caso, o cabelo pode ser utilizado como matéria-prima por duas razões: o potencial dos fios de cabelo em reter resíduos (5 gramas de resíduos por cada grama de cabelo) e a sua natureza biodegradável”, informa o comunicado.