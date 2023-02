No amor e na discussão, o stress é… contagioso, diz especialista

E se o stress for mesmo contagioso numa relação? Para Rosie Shrout esta frase não precisa de ponto de interrogação, é uma afirmação. A psicóloga em saúde social e professora assistente de estudos de Desenvolvimento Humano e Família, da Universidade norte-americana de Purdue, no Indiana, explica que o stress influencia a saúde física e biológica de ambos elementos do casal.

Uma primeira análise – feita com recém-casados – mostrou que os níveis de hormonas do stress eram mais elevadas quando os casais eram violentos durante uma discussão, isto é, quando eram críticos, sarcásticos, falavam de forma desagradável ou reviraram os olhos.

Uma outra revelou que indivíduos em relacionamentos atribulados apresentavam pressão arterial elevada e maiores alterações no ritmo cardíaco durante o conflito, sendo que homens de meia-idade e mais velhos tinham pressão arterial mais alta quando as suas mulheres relatavam maior stress. Constatou-se que os parceiros que não sentiam ser cuidados ou compreendidos apresentavam pior bem-estar e taxas de mortalidade mais baixas em dez anos e quando comparados com os que sentiam o oposto.

Verificou-se ainda que pessoas com parceiros stressados apresentaram níveis mais altos de cortisol até quatro horas após o fim da divergência. O cortisol é a hormona responsável pela forma como o corpo responde ao stress. Uma vez que tem um ritmo diurno, os seus níveis são mais altos ao acordar e diminuem gradualmente durante o dia. No entanto, o stress crónico pode levar a padrões de cortisol elevados, que não diminuem ao fim do dia, levando ao desenvolvimento de doenças.

Mas como evitar. A especialista, no site Conversation, deixa três sugestões para tentar travar este ciclo e que devem ser postas em prática pelos elementos do casal e não apenas por um.

Primeiro, deve começar por conversar com o cônjuge e mostrar compreensão pelos seus sentimentos. Recorde-se que sentir-se cuidado e compreendido pela outra pessoa é importante e essencial para o seu bem-estar emocional, além de promover padrões de cortisol mais saudáveis.

De seguida, declare o seu amor. Ser gentil irá reduzir os níveis de cortisol e poderá fazê-la sentir mais feliz.

Por último, recorde-se que são uma equipa e casais unidos para combater o stress são mais saudáveis. Experimente ir a um novo restaurante com a sua cara-metade, dançar ou fazer exercícios em conjunto como um brainstorming de soluções, por exemplo.