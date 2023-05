Nova funcionária pública tem inteligência artificial

Durante dois meses deste projeto-piloto, o avatar de assistência virtual estará disponível no canal eportugal.gov.pt. Por agora, a solução será testada para resolver apenas questões que os cidadãos tenham relativamente à chave móvel digital por ser “uma porta de entrada no mundo digital e um serviço emblemático do Estado português”, explicou o presidente da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), João Dias. Ainda que considerem a tecnologia com base em inteligência artificial “muito promissora”, o presidente da entidade sublinha que será testada com todos os cuidados.

“Toda a informação que o ChatGPT irá beber estará numa base de conhecimento que é curada pela AMA. Aliás, na própria página antes da pessoa aderir, é feito um ‘disclaimer’ (aviso) de que vamos manter a gravação durante uns dias para depois ser analisada pela nossa equipa para garantir que o chat e o avatar estão a dar respostas corretas”.

“Este assistente virtual personalizado vai trazer várias vantagens a todas pessoas que o possam usar, desde logo, a possibilidade de terem, em tempo real, uma conversação natural sobre como aderir, ativar ou bloquear a chave móvel digital. No fundo, traz-lhes todo o aconselhamento e encaminhamento a qualquer hora do dia à sua disposição porque esta tecnologia vai estar disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, em português”, adiantou João Dias.

O secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa encara o lançamento como “um marco significativo na transformação digital dos serviços públicos em Portugal e um dos elementos da nova estratégia do atendimento do futuro que a AMA está a desenvolver”, afirma, citado numa nota de imprensa.

Mário Campolargo acrescenta que “além de promover a aproximação entre o Estado e os cidadãos, trata-se de uma solução inovadora, que adiciona um avatar com voz em língua portuguesa aos canais de comunicação com o setor público”.

Próximos objetivos: carta de condução

O objetivo é que a tecnologia seja “um ponto de saída para uma transformação radical no atendimento ao cidadão”, explica João Dias. A ideia é que possa vir a ser utilizada noutros serviços públicos e que, no futuro, consiga até realizar as operações necessárias pelos próprios cidadãos. “Durante o projeto-piloto vamos monitorizar o uso desta tecnologia e esperamos que se possa estender a outras áreas da administração pública. Isso seria a fase dois. Depois, se tudo correr bem, haverá uma fase três, que vai além deste atendimento de aconselhamento do chat para ajudar o cidadão, por exemplo, a renovar a carta de condução. Se esse serviço já estiver digitalizado no portal do eportugal, posso dar a ordem de execução ao avatar e seguir os seus passos numa conversação natural com o assistente. É esse o caminho que vamos trilhar”,

Questionado se receiam que os cidadãos tenham relutância em utilizar este assistente virtual, João Dias sublinhou que o ChatGPT, em poucos meses, teve milhões de visitas, o que pode mostrar o interesse do público. “Acreditamos que os portugueses são muito pró-digitais e temos vários exemplos no passado de que pode vir a ser uma ferramenta com adesão. Mas a nossa postura é testar e, a partir daí, avaliando para ver como é que progredimos neste caminho”, resume.

A solução de inteligência artificial que será testada pela primeira vez nos serviços públicos portugueses foi desenvolvida pela AMA em conjunto com a Microsoft (que forneceu a tecnologia ‘cloud’ de base ao ‘chat’ de assistência digital), o Defined.Ai (que desenvolveu o modelo de voz em português e parceiro responsável pela criação do avatar) e a DareData (empresa especialista em inteligência artificial responsável pela integração e implementação do projeto-piloto).

Mais de três milhões usam chave móvel

De acordo com o gabinete do secretário de Estado a chave móvel digital – um serviço associado ao cartão do cidadão que permite aceder de forma automática a diferentes serviços, sem ter de digitar todos os dados pessoais – recebeu mais de cinco milhões de adesões desde que foi criada, em 2014. Atualmente, mais de três milhões de cidadãos usam ativamente este meio de autenticação e de assinatura digital.

O projeto-piloto será apresentado esta sexta-feira, às 10.30 horas, no Centro Cultural de Belém em Lisboa, com uma demonstração ao vivo da assistente virtual. O evento conta com as intervenções do secretário de Estado e o presidente da AMA, e ainda com a participação de especialistas na área das novas tecnologias.