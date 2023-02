Nova modalidade de ato sexual traz mais prazer à mulher

Existe uma nova forma de ato sexual que faz com que a mulher sinta mais prazer e não exige penetração total por parte do homem ou de um objeto.

Um estudo com três mil mulheres, publicado pela revista Plos One, apurou que a forma mais prazenteira com a qual elas revelam ter têm de ter prazer passa por usufruir a penetração logo nos “primeiros centímetros” dispostos à entrada da vagina.

Quer seja com um parceiro, ou com um brinquedos ou com os dedos, cerca de 84% das mulheres inquiridas revelou ter mais prazer com esta modalidade.

Este tipo de ato pode acontecer durante o momento em que está a decorrer a relação sexual. Pode estar a acontecer uma penetração total e, de seguida, estimular apenas a parte inicial da vagina.

De acordo com os especialistas, citados pela revista Glamour, tal sucede porque nessa zona do corpo estão mais de 90% das terminações nervosas da mulher.

Tem de encostar bem os brinquedos, ou os dedos, na parte superficial da vagina e pressionar. Controle a respiração e faça com algum cuidado.