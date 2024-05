Número de insolvências sobe e o têxtil e o calçado são os mais afetados

Os processos de insolvência subiram 14% para um total de 722 nos primeiros quatro meses face ao mesmo período de 2023, com um forte contributo da Indústria do Têxtil e Moda, segundo dados da Informa D&B divulgados.

A empresa refere que se manteve a tendência que se verificou no último ano e que a subida foi maioritariamente suportada pelo setor das indústrias, com um acréscimo de 90% ou mais 105 processos de insolvência, já que na maioria dos setores de atividade o número de empresas que iniciaram um processo de insolvência desceu.

“O aumento do número de processos de insolvência neste setor foi muito concentrado nas empresas de Têxtil e Moda (+176%; +88 processos de insolvência), nomeadamente nas atividades de Fabricação de calçado (+513%; +41 processos de insolvência) e Confeção de outro vestuário exterior em série (+145%; +32 processos de insolvência)”, adianta a Informa D&B.

A empresa sublinha que teve em conta “as entidades com processos de insolvência iniciados no período considerado, com publicação no portal Citius do Ministério da Justiça”.

Em relação ao número de encerramentos de empresas, a Informa D&B indica que até 30 de abril, o mesmo se cifrou em 3.997 empresas, menos 7,7% do que no período homólogo.

“No acumulado dos últimos 12 meses, encerraram 15.030 empresas, valor 2,2% acima dos 12 meses anteriores (+322 encerramentos)”, devido principalmente “aos setores dos serviços empresariais (+13%; +266 encerramentos), Transportes (+16%; +109 encerramentos) e Alojamento e Restauração (+6,4%; + 105 encerramentos), destacando-se a atividade do Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros (+35%; +114 encerramentos) e os Serviços de apoio às empresas (+13%; +217 encerramentos)”, afirma a Informa D&B.

No que toca à criação de empresas, a empresa afirma que esta desceu quase 5% nos primeiros quatro meses do ano e que por regiões a Área Metropolitana de Lisboa recuou e as Norte e Regiões Autónomas cresceram.

Nos quatro primeiros meses foram constituídas 18.633 novas empresas em Portugal, menos 4,6% do que no mesmo período do ano passado.

“Os dois últimos meses acentuaram esta descida, especialmente o mês de março que, em 2023, tinha registado um pico na criação de empresas”, refere a Informa D&B, adiantando que “o setor dos Transportes teve o recuo mais acentuado, com -27% (-657 constituições de empresas), correspondendo a quase três quartos do total das descidas”.

A empresa sublinha que “em especial a atividade do Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros está a descer consecutivamente desde dezembro de 2023 e no acumulado dos 4 primeiros meses de 2024 já atingiu uma queda de 34% face ao período homólogo”.

Outros setores que também registam descidas na criação de empresas estão as Atividades imobiliárias, Alojamento e restauração e os Grossistas, com destaque para as atividades do Alojamento mobilado para turistas (-30%; -100 constituições de empresas), Atividades de mediação imobiliária (-17%; -70 constituições de empresas) e os Cafés (-22%; -46 constituições de empresas), afirma.

A Informa D&B afirma que nos quatro setores onde cresceu a criação de empresas se destacam a Construção, que mantém a tendência de crescimento, com mais 153 constituições de empresas que nos quatro primeiros meses do ano passado (+7,0%).

Por regiões, mais de metade das regiões regista uma descida na constituição de empresas, mas as que têm maior densidade empresarial mostram tendências opostas, refere a empresa, afirmando que enquanto a Área Metropolitana de Lisboa lidera as descidas com um recuo de 12% (-906 constituições), fruto da queda do setor dos Transportes, a região Norte viu aumentar as constituições em 2,4% (+140 constituições de empresas).

As regiões autónomas dos Açores e da Madeira estão também entre as que crescem neste indicador, com +20% (+45 constituições) e +4,8% (+25 constituições), respetivamente.

LUSA