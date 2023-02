O amor não é o segredo da relação. Estas são as razões do êxito

É tema dos mais mediáticos dos filmes, que encheram e enchem salas de cinema em todo o mundo, e das histórias, que mais venderam obras literárias em livrarias. Muito se escreveu sobre o amor, mas poucos foram os que acertaram na “fórmula”.

Contudo, de acordo com um estudo internacional, há fatores que os casais podem ter em conta para que a vida enquanto casal tenha mais sucesso que o chamado amor.

O sucesso da relação depende da personalidade de cada parceiro e do que pensam sobre o relacionamento. É importante saber se a pessoa está pronta para assumir o compromisso.

Saber se é amado, compreendido, ter uma boa vida sexual e sentir que a pessoa que está ao lado está feliz.

Caso isto não aconteça na relação é importante sentar-se com o companheiro e manter uma via de comunicação aberta e livre de julgamentos, com pensamento de que estão a construir algo.