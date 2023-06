O benefício mesmo imprevisto de beijar a outra pessoa

Se já sabemos que manter relações sociais saudáveis ​​e felizes melhora a saúde mental e física, uma especialista afirma agora que é também a solução ideal para melhorar a saúde intestinal.

A Stylist, revista britânica, revelou que tal contribui para a riqueza e diversidade da microbiota – dois componentes-chave da boa saúde intestinal. O contacto físico e, mais especificamente, os beijos são particularmente benéficos.

“Cada vez mais estudos indicam que os relacionamentos têm impacto na saúde intestinal”, explicou Catherine Hallissey, psicóloga clínica, antes de especificar que “os relacionamentos mais próximos e íntimos têm os efeitos mais importantes”.

“Por exemplo, os cônjuges têm uma microbiota mais semelhante e mais grupos bacterianos em comum do que os irmãos”, referiu. Segundo a especialista, a microbiota das pessoas casadas também é mais diversificada e rica do que a das pessoas que moram sozinhas.

Como o beijo melhora a microbiota e fortalece as defesas imunológicas?

Beijar regularmente o parceiro é bom para a saúde intestinal. “Vários estudos mostram que um beijo de dez segundos na boca pode transferir até 80 milhões de bactérias”, relatou Catherine Hallissey. A quantidade de bactérias probióticas na saliva pode triplicar. Mesmo que todas as bactérias trocadas não sejam benéficas, esse compartilhamento bacteriano fortalece as defesas imunológicas e, portanto, é muito saudável.

Por outro lado, manter relacionamentos tóxicos com os familiares, em particular com o parceiro, é tão prejudicial para a saúde como fumar, beber em excesso ou ser sedentária. Efeitos adversos que também são sentidos nos intestinos. “O conflito nos relacionamentos pode levar ao stress, que aumenta a produção de cortisol e outros hormonas, que podem perturbar o equilíbrio de bactérias benéficas no intestino”, notou Hallissey.