O conselho que Madonna deu a Britney Spears, e que todas devíamos ouvir

Num dos primeiros momentos mais negros da carreira de Britney Spears, após a separação de Justin Timberlake, Madonna visitou a princesa da Pop no apartamento dela. Para lá da ajuda que deu e da indicação espiritual, chegou também um conselho dado por Madonna e que é importante recuperar no dia em que a artista sobe ao palco do Altice Arena, esta segunda-feira, 6 de novembro, e na terça, 7.

Se o beijo na boca que ambas deram em direto nos Video Music Awards, na MTV, em 2003, foi o momento mais visível, o conselho e o exemplo mais impactantes surgiriam ainda nesse mesmo ano, nos bastidores da gravação do tema de ambas ‘Me Against the Music’.

“Durante a nossa gravação em conjunto, fiquei pasmada com os truques que a Madonna usava para não comprometer a sua imagem. Mantinha as atenções sobre ela. Seguir as ideias de Madonna e passar os dias a obedecer ao ritmo dela era o que significava colaborar com ela. Foi uma lição muito importante para mim, uma lição que demorei muito tempo a absorver: ela exigia poder, por isso, tinha poder”, descreve Britney Spears no seu livro de memórias, ‘A Mulher que Há em Mim’.

Um conselho que poderia e deveria ser abraçado por todas as mulheres. Afinal, como desfia Britney, Madonna “era o centro das atenções porque impunha essa condição para aparecer onde quer que fosse. Criou essa vida para si própria”. “Eu esperava encontrar formas de fazer o mesmo, conservando, no entanto, os aspetos da minha identidade de menina boazinha de que não queria abdicar”, justifica.