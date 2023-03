O empoderamento tem cheiro? Perfumistas respondem

“Quando dou formações, muitas mulheres do mundo do empreendedorismo perguntam-me como se podem conseguir posicionar melhor através do perfume e num mundo que é muito masculino”. A primeira mulher portuguesa perfumista independente Cláudia Camacho revela que é confrontada, frequentemente, com a pergunta sobre as fragrâncias e as mensagens que as mesmas carregam. E a resposta é clara e direta: “Para muitas mulheres, perfume é marca e imagem, e há mulheres que continuam a escolher mal os perfumes”. “Tem personalidade vincada e forte e acabam por escolher um mau feminino, com notas extremamente doces – enjoativas”, concretiza.

Preferindo falar num movimento perfumístico que está atualmente mais vinculado a fragrâncias unissexo do que ao empoderamento, a também gestora de Artes arrisca uma fórmula. “O que costumo dizer é que um cargo de CEO, em que as mulheres se posicionam a par de homens, as notas amadeiradas, resinadas e cheiro mais terra podem ser uma resposta”. Aliás, acrescenta, “quando um perfumista consegue balançar boas notas de flores e com boa dose de madeira, não perde o lado feminino e agarra-a a uma estrutura, a uma ligação às raizes”.

“No passado, os perfumes femininos eram frequentemente criados para serem doces, florais e suaves, enquanto atualmente os aromas unissexo são mais experimentais, ousados e não convencionais, e verdadeiramente divertidos. Por exemplo, notas amadeiradas, tais como sândalo, cedro e vetiver, são tradicionalmente consideradas mais masculinas, mas atualmente estão a ser usadas nas fragrâncias femininas para criar uma sensação de força e empoderamento. Por outro lado, as notas cítricas, tais como bergamota, limão e toranja, proporcionam uma vibração fresca e enérgica que não está ligada a nenhum género em particular”, avança fonte oficial dos perfumes Acqua di Parma.

“As notas cítricas podem mostrar uma pessoa muito ativa e desportiva. Os citrinos despertam em nós algum movimento”, contextualiza Cláudia Camacho, que em 2021 lançou o seu primeiro perfume em nome próprio, Mystery, que foi considerado um dos melhores do ano.

“Empoderamento vai cheirar ao que cada um é”

Cláudia Camacho fala preferencialmente em propostas de perfumes unissexo do que de afirmação feminina nas lutas e nas conquistas. “O empoderamento vai cheirar a que cada um é”. “Tenho uma empresa, uma personalidade fortissima e não me enquadro num perfume doce. Não se pode usar o que vai contra a natureza. Empoderamento é ser honesto e fiel ao que se é, e o perfume será sempre uma visão muito própria de um posicionamento e de uma pessoa”, sublinha.

A posição oficial da casa Acqua di Parma não é distinta. “Temos vindo a assistir a um aumento na tendência de fragrâncias neutras e unissexo, que podem ser usadas por qualquer um, e que são versáteis na sua natureza”, refere fonte oficial, que diz ter tido sempre a preocupação de disponibilizar propostas para ambos os géneros. “Inclinamo-nos mais para diferentes sensações, ocasiões, humores, e sentimentos quando falamos dos nossos aromas. Em última análise, a escolha da fragrância é pessoal e deve ser baseada no gosto individual e não em estereótipos de género”, refere a marca.

Perfumes datados e o futuro das fragrâncias

“Costumo dizer que há perfumes e matérias-primas que acabam por ficar datadas”, diz a perfumista independente, exemplificando: “Tivemos a moda dos patchulis nos anos 80 do século passado, depois seguiram-se as notas oceânicas e muito mais frescas. Há pouco tempo, tivemos um predomínio de notas gourmand – a gastronomia associada à perfumaria – como rum, mel, alcaçuz”.

O desafio para Cláudia Camacho passa por, no âmbito dos perfumes unissexo, encontrar soluções que sirvam a todos. “Quando penso na criação de um perfume desse tipo, tal consegue-se entre as flores e a raizes”, revela.

E se esta pode ser uma pista para o futuro, a criação personalizada de fragrâncias, que Cláudia Camacho já faz, é um aroma forte já detetável no ar. “Há um grande foco na colaboração e personalização, com outras marcas que partilham os mesmos valores para criar novas ofertas interessantes para os clientes, como a nossa recente Colonia de Edição Limitada desenhada por Samuel Ross. A personalização também permite aos nossos clientes acrescentar um toque pessoal aos seus presentes”, refere fonte oficial da Acqua di Parma. A mesma companhia evidencia ainda “uma crescente tendência na utilização de ingredientes sustentáveis e naturais na produção de perfumes”, por via de uma maior consciência dos consumidores do impacto ambiental.

