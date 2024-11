O melhor queijo do mundo de 2024 vem da… Serra da Gardunha

Depois da Noruega, Portugal! Esta é a primeira vez que o país recebe os World Cheese Awards 2024 e vence a categoria de melhor queijo do mundo no mais elevado galardão atribuído pelos Óscares do Queijo, sucedendo ao Nidelven Bla, queijo produzido na Noruega e vencedor da edição de 2023.

A escolha, feita por um júri compostos por mais de 250 especialistas e entre quase 4800 beijos oriundos de 47 países, recaiu sobre o Amanteigado de Ovelha da Quinta do Pomar, produzido na produzido na Soalheira, no município do Fundão.

Este produto é “feito com leite de ovelha cru e coalho de cardo vegetariano (conhecido como cardo)” e come-se à colher, como se pode ler na descrição constante no site do evento.

No certame internacional, Portugal fez-se representar por 182 queijos a concurso, registando 87 prémios conquistados, entre eles 4 Super Gold, configurando a maior participação de sempre.

“Além do vencedor do título de “Melhor Queijo do Mundo”, houve mais três Super Gold portugueses e, aos quatro queijos com o galardão mais elevado, somam-se ainda 11 queijos nacionais eleitos gold, 34 com selo silver e 38 bronze, totalizando 87 premiados”, refere o comunicado enviado às redações.