O prazer também anda na Black Friday. Sex toys, bolas, sugadores e limpeza

Porque não aproveitar a baixa de preços para comprar aquele brinquedo sexual que há muito está na lista das suas mais íntimas intenções? Sem poupar no desejo e no prazer, saiba que os preços baixos da Black Friday, que decorre esta sexta-feira, 25 de novembro, também se estendem a sex toys.

Soluções que estão disponíveis em lojas da especialidade físicas e online, mas também já em stores de cosmética, bem-estar, parafarmácias e até em espaços de comércio de eletrodomésticos.

Se anda à procura de uma oportunidade, talvez ela tenha chegado hoje. Veja algumas propostas que deixamos abaixo e que vão desde vibradores, bolas chinesas, sugadores de clitóris e, claro, não menos importante, soluções de limpeza e higienização dos sex toys.

Deixamos apenas duas ressalvas: verifique sempre o preço do desconto e, no caso de compras online, tenha cuidado para não fazer aquisições em sites não protegidos, inseguros ou mesmo falsos. Pode e deve acautelar-se com estas 11 dicas de proteção na Black Friday online.

Não espreite a lista abaixo, veja-a, observe-a mesmo e arrisque:

Estimulador SATISFYER Pro 2 Next Gen, na Worten, antes 39.99€ agora 27.99€

Sona Cerise, da Lelo, na Sephora, antes 69.90€ agora 52.43€

Vibrador Kaya Rabbit Vibe Ceris, na Wells, antes 79€ agora 47.40€

Dildo de Vidro Go3, Iciles, na Cupido, antes 34.95€ agora 19.95€

Bolas Lassele Conjunto 3 Pesos, na Wells, antes 39.51€ agora 23.71€

Control Toy Cleaner Limpeza de Brinquedo Sexual 50ml, na Atida Mifarma, antes 6.14€ agora 5.12€

Womanizer Liberty, estimulador clitoriano, na Notino, antes 120.90€ agora 102.76€