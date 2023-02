O que Shakira fez “não é empoderamento”, diz Cristina Ferreira

Cristina Ferreira regressou esta segunda-feira às manhãs da TVI, em Dois às 10, e ao lado de Cláudio Ramos, com quem partilhou o formato matutino de sucesso na SIC. Depois de ter estado no domingo, 26 de fevereiro, a conduzir os destinos da estreia do novo reality show do canal de Queluz de Baixo, O Triângulo, a apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento do canal tem estado no formato a coapresentar, entre outros destaques, o espaço de comentário de social com Luísa Castel Branco, Cinha Jardim e Zé Lopes. Um segmento onde a recente polémica traição de Ruben da Cruz – denunciada pela companheira Filipa Falcão nas redes sociais, bem como a identidade da amante – foi tema.

Ficamos todos a saber quem era a rapariga e não havia necessidade nenhuma”, considerou Cristina Ferreira, lamentando o facto de a situação ter “sido extrapolada para toda a gente”. Invocou criticamente os que se “aproveitam dos momentos mais frágeis”. “Não houve ninguém que não comentasse, entre grupos, mas fazendo publicamente, gozando e criando hastags…”, lembrou Cristina.

A apresentadora e diretora extrapolou ainda para o caso de Shakira – que tornou pública a traição, a identidade da amante e tem feito músicas com recados para o ex Gerard Piqué – e considerou: “Já quando fez a música a arrasar, eu não acho nada que seja empoderamento.” “Empoderamento é seguirmos a nossa vida e não precisar destes atos de vingança para humilhar o outro e dizer que és uma m***, que é essa a expressão, e fizeste-me isso. Não há necessidade nenhuma de toda a gente à volta saber o que aconteceu”, acrescentou.

De volta à polémica entre Rúben da Cruz e Filipa Falcão, Cristina vincou que não gosta de “pessoas que humilhem os outros e há muita gente que gosta de humilhar”. “Não alinho nisso, por isso o meu beijinho para os dois, acho que um e outro estão a viver momentos difíceis”.

Recorde-se que na sexta-feira, 24 de fevereiro, Filipa Falcão, companheira de Rúben da Cruz e mãe do filho de ambos, de um ano, expôs uma troca de mensagens entre ela, em nome do DJ e através do telemóvel deste, e uma alegada amante.

Mais de 24 horas depois, Rúben da Cruz respondeu à eventual traição com um cominicado invocando ‘invasão de propriedade.‘ O ex-concorrente do “Big Brother 2023” (TVI) começou por escrever que é com “grande tristeza” que se viu obrigado a esclarecer um assunto da esfera privada que veio a público, tornando-se o centro de “comentários de ódio”.

“Na madrugada de sexta-feira perdi o acesso ao meu telemóvel e, logo, todas as minhas redes sociais e contactos. Todas as partilhas feitas durante esse período não foram da minha autoria, nem com o meu consentimento”, explicou. “Aliás, à hora da partilha deste comunicado contínuo sem acesso ao meu telemóvel tendo apenas recuperado os acessos às minhas contas e contactos”, acrescentou o ex-concorrente do “BB 2023”.

O DJ garantiu estar de “plena consciência” com os seus atos. “Estou de plena consciência com os meus atos, o último ano tem sido desafiante a nível pessoal. Estou consciente da verdade que acontece entre quatro paredes que, espero, assim manter”, declarou.

Horas depois, Filipa Falcão também se manifestou de igual forma: “A ninguém foi vedado o acesso ao telemóvel, o telemóvel está em casa como sempre esteve, se o dono do mesmo não o veio buscar foi porque não quis.”

“O meu ano também está a ser desafiante visto que fui mãe e que acabei de descobrir que fui várias vezes traída”, acrescentou na nota publicada nas redes sociais.