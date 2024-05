O seu filho quer ser super-herói? A RTP2 tem vagas

A história deverá estrear-se em antena já em setembro, por isso, a contagem decrescente para as provas para as dobragens vão começar já este sábado, a 1 de junho, dia da Criança. A nova série do segmento infantil da RTP2 Zig Zag e intitulada Academia de Super-Heróis procura vozes de crianças dos oito aos 12 anos. O casting vai decorrer até 20 de junho e vai ter lugar online no site do Zig Zag.

Em comunicado, Andrea Basílio, da área de conteúdos do público jovem linear e digital, afirma que a iniciativa quer reforçar “a proximidade com as crianças e envolve-las mais ativamente nos projetos”. “O casting será para uma série muito divertida, de imagem real, com estreia prevista para setembro, recheada de heróis bastante peculiares, com os quais soltaremos muitas gargalhadas”, antecipa.

No dia da Criança, o Zig Zag vai estar em Lamego, na Festa da Criança, para um casting presencial onde procura as vozes dos cinco protagonistas da nova série, afirma a nota enviada às redações.