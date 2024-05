O único pastel que vai ter este verão será na ponta dos dedos

Rosa bebé, verde menta suave, limão ou pêssego soft, lavanda e o azul claro, estas vão ser as principais cores de uma das principais tendências de nail art que pode agarrar, mesmo a tempo das temperaturas quentes.

Uma aposta no tom que está a chegar com unhas de dimensão curta. As mais longas, sobretudo em forma de amêndoa, também estão a ser procuradas, mas chegam mais trabalhadas, com pedraria e em tons metalizados.

Mas de volta aos tons pastel da temporada, deixamos algumas opções de cor para agarrar esta moda já:

New breather nail lacquer, Kiko Milano, 7.99€

Nutricolor 33, Andreia Professional

Vernis Green, Verniz de Unhas, Manucurist, Sephora, 14€

Verniz de Unhas Efeito Gel Couture, Essie, na Wells, 11.19€

Verniz de Unhas Fortalecedor Nail Envy, OPI, na Wells, 20.96€

Anny, Perfumes & Companhia, 7.96€

Catrice Dream In Glowy Blush Nail Polish, 080, Rose Side Of Life, na Care to Beauty, 3.99€

Nail Polish Sparkle, Catrice, Douglas, 3.24€

Dior Vernis, verniz efeito gel, Dior, Sephora, 15€

Dior verniz, Perfumes & Companhia, 27.16€

Fusion Color H42, Andreia Professional

Mini Bio-Color Nail Polish, 706, Thames, Mavala, Care to Beauty, 6.49€

Miracle Nail Polish Gel, Slly Hansen, Primor, 9.07€

Bloomy Vibes, Néonail, Douglas, 9.20€

Days in bloom garden vibes nail lacquer, Kiko Milano, 5.99€