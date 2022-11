Oceanário. Crianças até aos 12 anos não pagam, mas só até 16 de dezembro

Visitar o Oceanário, na Parque das Nações, em Lisboa, vai ficar mais barato para as famílias, mas só até 16 de dezembro. A decisão deve-se ao facto de a estrutura, que acolhe perto de meio milhar de espécies marinhas e duas exposições temporárias – Florestas Submersas by Takashi Amano e ONE – O Mar como nunca o sentiu -, ter vencido nos prémios mundiais dos Remarkable Venue Awards.

A vitória é do Oceanário, mas o presente vai ser entregue aos mais novos: até meados do mês de dezembro, as crianças até aos 12 anos têm entregada gratuita e por cada bilhete de adulto comprado online. “Este prémio é um reconhecimento que nos enche de um grande sentido de agradecimento aos visitantes, que valorizaram a nossa missão e a experiência única vivida, e a cada colaborador, pela entrega diária no cuidado dos nossos animais, na simpatia do acolhimento e no contributo para a conservação do Oceano”, afirma o CEO do Oceanário, João Falcato em comunicado enviado às redações.

Anunciados a 2 de novembro, estes galardões distinguem as melhores atrações e museus do mundo, com Portugal a obter três dos dez prémios. O Oceanário recolheu o reconhecimento como o Lugar Mais Notável, categoria em que se inscreviam o Duomo di Milano, em Milão, o Rijksmuseum, em Amsterdão, e a Casa Batlló, em Barcelona.

No certame, Portugal conquistou ainda o prémio de ‘Melhor Atração’ para o Museu do FC Porto – Estádio do Dragão e de ‘Local Mais Inovador’, que foi entregue à Livraria Lello, ambos no Porto.