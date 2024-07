Oito detalhes sobre Inês Morais, a vencedora do ‘Big Brother 2024’

Licenciada em Sociologia e mestre em Relações Internacionais, Inês Morais, de 24 anos e natural de Viseu, levou para casa o prémio final de 100 mil euros no reality show da TVI conduzido por Cláudio Ramos, Big Brother. A participante acabou por levar a melhor no duelo final feminino diante de Daniela Ventura, com 61% dos votos face a 39%.

Antes de integrar o elenco desta nova edição do reality show, Inês Morais chegou a viver em Barcelona, onde fez o mestrado, e já trabalhou numa grande empresa de consultoria.

Pouco adepta da vida de escritório, como a própria afirmou na sua ficha de apresentação, diz ser pouco apreciadora do “politicamente correto e enerva-se com o pudor e censura que existem atualmente”.

A vencedora “namora há dois anos com um rapaz de Caminha” e tem “três irmãs trigémeas mais velhas”, revelo antes de entrar no Big Brother, espaço para onde trouxe a sua história marcada pela “separação dos pais e com a família numerosa que tem”.