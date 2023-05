Oito ferramentas para não bloquear nas tarefas do trabalho

Estar bloqueado é ter a mente focada nos problemas e não nas soluções. Chefes pouco flexíveis e colegas “tóxicos” são algumas das causas que podem prejudicar o dia-a-dia profissional.

O próprio ambiente de trabalho também pode incrementar o aumento da pressão. O trabalho individual deve ser evitado e a liderança é outro dos fatores a ter em conta.

Os pensamentos negativos também deixam marcas, fazendo com que algumas vezes sejam as próprias pessoas a favorecerem o autobloqueio profissional.

Veja aqui algumas soluções para vencer este obstáculo:

Centre-se numa só tarefa. Estipule um período de tempo para se dedicar apenas a uma tarefa, por exemplo 15 ou 20 minutos. Quando se aperceber do trabalho que avançou nesse tempo, isso ajudá-la-á a desbloquear a mente. Avance para a tarefa seguinte.

Pense positivo. Alguns especialistas reforçam o poder do pensamento positivo. Ou seja, imaginar que vamos conseguir o que queremos. Isso irá aumentar a sua autoconfiança e, essa crença interior, pode mover montanhas.

Qualquer começo é bom. Deverá começar o dia pelos trabalhos que o animam e, quando menos esperar, ganhará ânimo para a tal tarefa que o desmotivava. Há especialistas que aconselham mesmo consultar o Facebook ou navegar num site favorito para descontrair um pouco.

Atenção ao que diz sobre si mesma. Quando entra num momento de bloqueio, reflecte sobre as mensagens que a própria mente lhe transmite? As respostas ajudam a resolver a situação ou a piorá-la? Se quer saltar um buraco e está constantemente a dizer “não sou capaz”, “não consigo” a probabilidade de ser bem-sucedido irá diminuir. Ou seja, são muitas vezes as próprias pessoas que se predispõem a um bloqueio profissional.

Aceite e não confronte. Se, quando temos um bloqueio, tentamos negá-lo ficamos mais nervosos, alimentando o pensamento negativo. A meditação e o aceitar das coisas como são acabam por ser a melhor solução. Isto é, devemos assumir que existe um bloqueio e dar um passo em frente para voltar a estar tranquila e inspirada.

O cérebro não distingue prioridades. O corpo e a mente fazem parte do mesmo sistema. Acalmar a velocidade dos nossos pensamentos ajuda a controlar a velocidade da nossa respiração. Nesse sentido, há especialistas que aconselham a técnica da respiração quatro vezes quatro (inspirar e expirar contando até quatro de cada vez), que estabelece um ciclo contínuo de energia para desbloquear a mente.

Pessoas tóxicas. Muitos momentos de ansiedade podem ser gerados por apenas uma pessoa. Deve afastar-se dos colegas que estão sempre a dizer mal do trabalho e da empresa. Aproxime-se e dê mais atenção aos colegas que aceitam os problemas com menos dramatismo

Liberte-se do stress. Aproveitar o tempo livre para sair com os amigos ou fazer uma atividade de que gostamos pode ajudar a enfrentar um novo dia de trabalho. Falar e partilhar opiniões ajuda a relativizar o que nos angustia e a encontrar soluções para os problemas que pareciam impossíveis de resolver