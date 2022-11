Olá amor, adeus sexo ocasional. Lei e inflação empurram para relacionamentos sérios

As pessoas estão cada vez mais concentradas em encontrar um companheiro do que em viverem experiências para contarem quando forem mais velhas. Estão à procura do amor.

Um estudo com mais de cinco mil inquiridos do site de encontros Match.com descobriu que as pessoas estão a rejeitar relações de uma noite só devido à pandemia da Covid-19, aos custos financeiros e ao fim do direito ao aborto, neste caso nos Estados Unidos da América.

A reversão da lei federal Roe vs Wade, em que as mulheres tinham salvaguardado o direito a interromper a gravidez, fez com que muitos norte-americanos começassem a utilizar o preservativo e a ter menos casos sexuais esporádicos.

Não só o aborto fez as pessoas começarem a pensar duas vezes quando se trata de combinar encontros como também os preços dos restaurantes e outras atividades a dois estão cada vez mais caras.

Em média, nos EUA, uma pessoa solteira gasta cerca de 130 euros enquanto vive a vida amorosa. O dinheiro está dividido entre sites de namoro, encontros, higiene e cuidados estéticos e roupa.

Outro fator eliminador para os solteiros: se a outra pessoa tem, ou não, as vacinas da Covid-19 em dia. Um estudo de 2022 apurou que 40% das pessoas procura um companheiro que esteja vacinado.