Old Money: A nova tendência de moda que veio para ficar

Old Money é uma nova estética que consiste em reproduzir o estilo de pessoas que herdaram riqueza, em vez de trabalhar para atingi-la, daí a tradução “dinheiro velho”. Para os fãs de séries como Gossip Girl ou Gilmore Girls, isto não é novidade, mas a verdade é que a tendência está presente em todas as lojas de roupa.

De acordo com a história, o Old Money começou por ser mais comum em locais onde não existia aristocracia e o dinheiro era fermentado por burgueses, principalmente durante a Revolução Industrial.

Além dos tecidos luxuosos, como o linho, o cetim e a cashmere, a estética do Old Money é, também, composta por paisagens de cortar a respiração como chalés no rio, casas recheadas de decoração vintage ou mansões onde primam artefactos que passam de geração em geração.

O casamento de Sofia Richie, filha de Lionel Richie e nova it girl, foi muito mais do que apenas uma cerimónia, foi um espetáculo onde o bom gosto e a riqueza vieram ao de cima.

Com a coroação de Carlos III, que acontece já este sábado, 6 de maio, o Delas.pt reuniu algumas peças ao estilo Old Money para que possa seguir a tendência do momento, sem gastar muito dinheiro.

