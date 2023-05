‘Old Money’, ‘Rich Girl’ e ‘Quiet Luxury’. As diferenças que tem de conhecer sobre as tendências do momento

Com a mesma força que emergem as transparências e a nudez como tendência da moda para o tempo quente de 2023 surge também, em contracorrente, o estilo mais conservador, que prima pelo bom gosto, pela classe, pela discrição, mas com uso de peças de bom corte e de materiais de luxo e absolutamente naturais.

Esta última vaga tem vindo a ressurgir um pouco à boleia da série Succession, exibida na HBO, que traz para a esfera do mass market a ideia do estilo dos ricos que, apesar dos milhões que têm nas suas contas bancárias, se apresentam de forma discreta. E se a ideia é a de Old Money (dinheiro e fortuna herdados de família, em tradução livre), a verdade é que ela se desdobra e tem nuances que deve conhecer, se for adepta da corrente. Conheça-as:

Estilo Old Money: De uma forma simplificada, a ideia desta tendência alicerça-se no conjunto de vestuário que a princesa Diana usaria. Desde peças em fibras naturais como linho, algodão e caxemira, calças baggy em tons claros e camisolas em malhinha e com riscas discretas. Uma versão quotidiana que assumiria, num fim de semana de exercício, uns calções de lycra e uma sweat-shirt de tons neutros e sem grandes apliques ou letras.

Recorde o shopping proposto pela Delas.pt e tendo em conta esta corrente 2023.

Tendência Quiet Luxury: Diretamente ressurgida e impulsionada pela série Succession, o estilo caracteriza-se por peças resistentes nos materiais e nas cores, mas sempre minimalistas.

O corte a assentar na perfeição no corpo é prerrogativa essencial para abraçar este estilo, que admite fatos com calças e blazers também em fibras naturais e T-shirts e tops de bom corte. Procura-se vestir um estilo que traga a ideia de um luxo silencioso, ou seja, ele está lá, é palpável, mas quer-se discreto e sem logótipos à vista.

Ousadia Rich Girl: De todas estas correntes, esta é que quer dar mais nas vistas porque prima pelo ultraluxo. Também é a mais europeia de todas, fazendo ressoar no vestuário a ideia de férias no sul do velho continente que admite, já fora da praia e para um jantar, uma peça com lantejoulas, algum brilho, saltos altos agulha, acessórios em força mas em tons aceitáveis na paleta do bom gosto e o cabelo impecavelmente arranjado.