Óleos para preparar o cabelo para as agressões do verão e a partir de 7,99€

Realizada com óleos vegetais, a umectação tem como objetivo nutrir os fios. Pode ser realizada em todos os tipos de cabelo, desde cacheados a lisos, mas, por se tratar de uma nutrição à base de óleos, não é a “melhor amiga” de quem tem tendência a raiz oleosa.

Consiste em aplicar o óleo em toda a extensão do cabelo, desde a raiz até às pontas, e deixar agir por, pelo menos, 30 minutos. Muitas mulheres optam mesmo por dormir com o produto no cabelo.

Para retirar, basta lavar com champô e máscara. É um procedimento ideal para preparar o cabelo para as agressões do verão e a Delas.pt reuniu algumas sugestões de óleos.

L’Óreal Elvive Extraordinary Oil, na Primor, 7,99€

Olaplex N7 Bonding Oil, na Primor, antes 29,95€ depois 19,95€

Hair Oil, na Rituals, 15,90€

Óleo Huile Prodigieuse, na Wells, antes 21,10€ depois 15,82€

Genesis Serum Anti Chute Fortifiant, na Wells, antes 47,10€ depois 37,68€

Oil Reflections, na Wells, antes 21,70€ depois 13,02€

Absolut Repair Oil, na Primor, antes 26,55€ depois 18,59€

Elixir Ultime L’Huile Rose, na Notino, antes 50,30€ depois 40,60€