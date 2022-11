‘Olha Lá’, de Marisa Liz, traz anos 80, “coragem e poder de decisão”. Veja o videoclipe

A cantora divulgou esta quarta-feira, 30 de novembro, o seu mais recente trabalho. Olha lá é o tema do videoclipe e música e evocam na atualidade as memórias dos anos 80 do século passado, com os equipamentos de fitness, os brilhos e os glitter. Mas não só. “Uma canção que me traz coragem e poder de decisão”, antecipou a intérprete na sua página da rede social Facebook.

“A música desta década fez parte da minha infância e influenciou muito do que fiz nos anos que se seguiram, mas nunca de uma forma tão próxima. Quando comecei a compor esta canção sabia que iria trazer estas influências de volta e de uma forma que me fizesse renascer em 2022 de 82”, escreveu a cantora na sua página de Facebook, revelando que o trabalho contou com a participação de Joana Espadinha, Moullinex, Diogo Branco e Cláudia Batalhão.

“Viver o Olha Lá foi e é um renascimento com batidas de coração que me impedem de não dançar e ser feliz em alturas de tempestade, e nesta história e na nossa vida, acredito que a seguir às tempestades descobrimos girassóis”, escreveu Marisa Liz em dia de partilha do novo trabalho.

Veja abaixo o videoclipe.