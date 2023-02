Olivia Colman: “Para encher o frigorífico, fui empregada de limpeza e secretária”

Aos 49 anos, Olivia Colman é um dos nomes incontornáveis da sétima arte, mas também do streaming, da representação e do humor. A atriz e comediante tem somado prémios e papéis de relevo – entre eles o da rainha Isabel II, na plataforma Netflix. Contudo, nem sempre a sua vida foi feita de e sob os holofotes.

A propósito da sua particicipação em Empire of Light, de Sam Mendes, Colman olhou para o seu passado e, em entrevista à revista francesa Madame Figaro, revelou que outras profissões teve de ter para conseguir pagar as contas e enquanto não alcançava o sonho: o de representar.

“Ninguém lutou por mim quando comecei e, olhando para trás, não me arrependo. Os meus pais queriam que eu fosse feliz e apoiaram-me, mas também temiam que eu me magoasse por causa deste sonho da representação”, contextualizou a atriz.

Olivia Colman falou da luta, de nunca ter baixado os braços, de ter cumprido muitas figurações e papéis para lá de secundários até aqui chegar, e de ter feito mesmo ‘biscates’. “Para encher o frigorífico, fui empregada de limpeza e secretária – era uma nulidade –, mas olho para esse passado com carinho. Hoje, sei que estou a fazer este trabalho pelos motivos certos. Não desisti e chegue até aqui”, acrescentou à publicação francesa.

Atualmente, diz estar “num ponto confortável da carreira” e diz não representar um perfil de atriz com mais ou menos de 50 anos. “Sou uma das poucas humoristas que trabalham, e não vivo na ignorância do que algumas das minhas colegas estão a passar, que são consideradas ‘ultrapassadas’ ou desinteressantes. As coisas estão a mudar, mas não sejamos complacentes: este ambiente não é mais exemplar do que qualquer outro”, concluiu.